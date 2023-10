Casal Obama completa 31 anos juntos e faz declaração romântica na web

Michelle e Barack Obama completaram 31 anos de casados na última terça-feira (3/10). Como uma forma de homenagear o amado, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos recorreu às redes sociais para anunciar a alegria em celebrar mais um ano.

Com um post no Instagram, Michelle compartilhou uma foto romântica do casal sorrindo. “31 anos, e uma vida inteira pela frente. Amo passar pela vida com você ao meu lado, Barack Obama. Feliz aniversário, querido”, comentou a ex-primeira-dama.

Barack Obama também usou a internet para declarar seu amor pela esposa, com uma foto em que os dois aparecem juntinhos. “Feliz aniversário, querida! Michelle Obama, você é brilhante, gentil, engraçada e linda – e tenho sorte de te chamar de minha”, escreveu o ex-presidente.

Pais de Malia, de 25 anos, e Natasha, de 21, o casal subiu ao altar no dia 3 de outubro de 1992, em Chicago (EUA). O enlace ocorreu na Trinity United Church of Christ.

Apesar de manterem um casamento admirado por muitos, a ex-primeira-dama do país já usou as redes sociais para esclarecer que a relação entre eles nunca foi perfeita, mas que ambos buscam sempre entregar o melhor de si para um matrimônio saudável. “Temos que estar dispostos a ouvir uns aos outros, honestamente e sem ficar na defensiva. Só assim, poderemos evoluir juntos”, afirmou.

“Você precisa se preparar para longos períodos de discórdia e desconforto. Você tem que aprender a fazer concessões reais na maneira como viveu como indivíduo. Glamourizar um relacionamento enquanto você está namorando o levará direto para a dificuldade quando estiver casado. Você não pode encobrir os problemas quando vive com alguém dia após dia”, aconselhou Michelle.

O político também já se pronunciou sobre as crises enfrentadas pelo casal durante a presidência. Em uma entrevista ao canal CBS, Obama revelou que a relação entre eles teve uma melhora significativa após a saída da Casa Branca, por terem tido mais tempo para se dedicar à família, o que é prioridade para Michelle.

“Não apenas eu e Michelle estávamos sob escrutínio neste ambiente estranho, mas estávamos criando nossas filhas em um tipo de situação que não era normal”, comentou ele.