Causos Acreanos: Sesc e Fetac resgatam memórias de seringueiros com apresentação

Contar e recontar histórias de acreanos, sob um olhar e memórias de pais, tios e avós. O grupo Estrela Altaneira partilhou alguns causos de seringueiros, com a intenção de resgatar as raízes da cultura acreana, por meio da oralidade, no segundo dia de atividades do Sesc e Fetac em Cena.

E nessa terça-feira (17), o grupo cultural apresentou Causos Acreanos: Chiquinha do Pandeiro e seus Compadres, na Escola Professor Sebastião Pedrosa, para os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, em Rio Branco.

Deusa Maria Franca, membro do grupo, disse: “Esse espetáculo resgata a cultura acreana através das contações de histórias dos nossos antepassados, que possuíam o hábito de compartilhar suas vivências por meio da oralidade”.

O Estrela Altaneira realiza contrações de história desde 2021, em Rio Branco. O grupo tem quatro participantes em algumas peças teatrais, mas em outras pode chegar a doze pessoas.

O estudante Jhonnata Queiroz do 1° ano do Ensino Médio, relatou: “Sou apaixonado pelas artes, e também sou dançarino, e essa apresentação é mais voltada para a cultura acreana, e isso é ótimo, porque hoje em dia, as pessoas querem consumir tudo do exterior, e esquecem que a nossa cultura também é linda, mas ninguém vê”.

A intenção é ampliar a difusão da cultura acreana, para crianças e jovens. O criador do grupo, Tales Vasconcelos Estrela Altaneira afirmou: “Nós buscamos semear no coração das crianças e jovens, as ideias de pertencimento com seu lugar de origem e de identidade, e por isso resgatamos as histórias de muitas pessoas, algumas delas que estão no Lar dos Vicentinos”.

PROGRAMAÇÃO SESC FETAC EM CENA 2023

16/10/2023 – ESPETÁCULO DE TEATRO SOLO

Teatro GPT – As Confiadas – 19:30h – Teatro de Arena do SESC

17/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL

Grupo Estrela Altaneira – Causos Acreanos: Chiquinha do Pandeiro e seus compadres – 10h – ESCOLA PROFESSOR SEBASTIÃO PEDROSA

17/10/2023 – ESPETÁCULO DE TEATRO SOLO

Grupo O Barulho do Acre – Personas – 19:30h – Teatro de Arena do SESC

18/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL

Coletivo Teatro Candeeiro – Afluentes Acreanas – 10h – Colégio Acreano

18/10/2023 – TEATRO DANÇA

Grupo NOIS DA CASA – FALE AGORA OU CALA-SE PARA SEMPRE – 15h – Escola Integral Humberto Soares da Costa

18/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL

Coletivo Taboqueiro – Vozes do Seringal – 19:30h – Teatro de Arena do SESC

19/10/2023 – ESPETÁCULO DE TEATRO SOLO

Cia Visse e Versa – Carcinoma – 08h – UNACON – Hospital do Câncer do Acre

19/10/2023 – ESPETÁCULO DE TEATRO SOLO

Grupo O Barulho do Acre – Personas – 16:000h – Escola Professora Clícia Gadelha

19/10/2023 – Espetáculo de Teatro Solo

Cia Visse e Versa – Carcinoma – 19:30h – Teatro de Arena do SESC

20/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL INFANTO-JUVENIL

Cia Visse e Versa – Yunu Pãni – 10h – Teatro de Arena do SESC

20/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL

Cia de Teatro Expressão – Encontro de Contos – 15h – Escola Estadual Professora Maria Angélica de Castro

20/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL

E.P.A.Elenckey Produções Artísticas – O $€GURO – 19h – Teatro Hélio Melo

21/10/2023 – ESPETÁCULO TEATRAL

Coletivo Iluminar– Dai-me – 19:30h – Teatro de Arena do SESC

FICHA TÉCNICA

THAÍS ROMA

Diretora de Programas Sociais

NARDIA TAINA DE ARAÚJO LIMA CHAVES

Gerente de Cultura e Recreação

ALESSANDRO GONDIM

Assistente Técnico Cultural

Veja fotos de Danna Anute, do momento da apresentação: