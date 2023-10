Chapecoense mantém invencibilidade e Plácido ganha de virada

Dois bons jogos movimentam a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 3, no Florestão. Chapecoense, de Porto Acre, e Plácido de Castro conquistaram vitórias importantes para poder chegar na segunda fase.

Nas penalidades

Chapecoense e Rei Artur realizaram um jogo bem disputado e os gols foram marcados nos minutos finais. Após o empate por 1 a 1, a Chapecoense venceu nas penalidades por 6 a 5 e chegou aos 6 pontos no grupo B.

Boa partida

Plácido de Castro e Bangu fizeram uma boa partida desde o início. O Bangu fez 1 a 0, mas levou a virada do Tigre do Abunã. Plácido também é líder do grupo B com 6 pontos.

Bangu, ex-Senador Guiomard

O Bangu não é mais de Senador Guiomard. O presidente Darci Silva trouxe a equipe para Rio Branco por causa da falta de apoio da prefeita Rosana Gomes.

“Chega um momento que é preciso parar. Trouxe o Bangu para Vila Acre (bairro de Rio Branco) e não pretendo retornar para Senador Guiomard. Continuo ajudando os garotos do município por intermédio do futebol e acho que essa é minha contribuição”, comentou Darci Silva.