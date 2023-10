Chilli Beans lança coleção especial em parceria com indígenas do Acre

A maior rede especializa em óculos escuros da América Latina, a Chilli Beans anunciou o lançamento da coleção Yawanawás, em parceria com indígenas do Rio Gregório, no Acre. A coleção tem ainda a participação do DJ Alok, que já tem uma relação próxima aos indígenas acreanos.

São 28 armações, entre óculos solar e de grau. A marca utilizou elementos que remetem à cultura Yawanawá, com a jiboia, que significa luz e guia espiritual, a borboleta, que representa o espírito feminino e a liberdade, e a escama de peixe.

Os preços das peças variam entre R$ 259 e R$ 399 e a coleção já está disponível no site, lojas físicas e quiosques de todo o território nacional. Parte do valor arrecadado com a venda dos produtos será revertido para o Plano de Vida Yawanawa, que estabelece a forma com que eles fazem a gestão territorial de suas terras, além de fornecer recursos para conservar suas florestas.

“Esta coleção criada com os Yawanawa é uma linda fusão da arte ancestral indígena com a moda e tecnologia atuais. Além de trazer protagonismo à criatividade cultural desse povo amazônico, os resultados financeiros fortalecerão o Plano de Vida Yawanawa, que inclui ações de segurança alimentar e ampliação de suas fontes de renda. Abri mão dos meus royalties nessa coleção e repassei integralmente ao projeto”, diz o DJ Alok ao site Finíssimo.

Todo o processo de criação dos produtos foi desenvolvido sob o olhar dos indígenas. “Receber o povo Yawanawa na Chilli Beans e conhecer um pouco mais sobre a sua tradição abriu nossa cabeça para muitas coisas e ainda trouxe uma aura muito particular para toda a empresa. Eles vieram do Acre para nos visitar em São Paulo e explicar pessoalmente sobre a sua cultura para o pessoal do Design botar para quebrar em óculos cheios de simbolismo que vão fazer a diferença!”, conta Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

Parceria antiga

Não é a primeira vez que o DJ Alok e os Yawanawás trabalham juntos em um projeto. O artista já gravou várias música em parceria com os indígenas. Alguns, inclusive, já chegaram a se apresentar ao lado dele em eventos da ONU, em Nova Iorque.

Além disso, em 2014, Alok praticamente morou em uma aldeia indígena no Acre. Ele afirmou, anos depois, que conseguiu ‘curar’ a depressão que sofria na época após a vivência com os Yawanawás.

Veja alguns modelos disponíveis: