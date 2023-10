‘Chuva de fogo’ em casamento: novas imagens mostram festa com mais de 100 mortos no Iraque

Inicialmente, havia circulado a informação de que o casal morrera por conta do fogo. Agentes da defesa civil iraquiana, no entanto, afirmaram ao canal britânico BBC que os noivos sobreviveram. A informação também foi confirmada a emissora CNN pelo pai da noiva.

The funeral of the victims who died in a fire at a wedding party in #Iraq. You can see the pain of the bride and groom – it is a tragedy for the already disadvantaged #Assyrian Christian minority. pic.twitter.com/XhFSY3Ozqk

— Ninve Ermagan (@NinveErmagan) September 28, 2023