Cia Visse e Versa realiza apresentação sobre os estágios de paciente com câncer de mama

Os estágios do câncer de mama oprimem não só a paciente, mas todos aqueles que estão próximos a ela. E na manhã desta quinta-feira (19), a atriz e ex-paciente, Cláudia Toledo que venceu a doença, recontou algumas trajetórias, com a apresentação de “Carcinoma” para os pacientes da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco.

No Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, a atriz leva a apresentação também para o Teatro de Arena do Sesc, às 19h30, nesta quinta-feira. A exibição faz parte da programação do Sesc e Fetac em Cena e é aberta ao público.

Entre diagnóstico, cirurgia, e os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a Cláudia, atriz e paciente, se viu destinada a contar sua história para motivar outras pessoas a passar pelas lutas diárias contra à doença, sem se deixar abater.

“O teatro faz parte da minha cura, e durante o tratamento contra o câncer de mama, tive momentos bons e ruins e com tudo isso, procurei melhorar a autoestima. O espetáculo mostra a minha experiência, ali tento colocar uma visão positiva das nossas fases, principalmente, quando raspei a cabeça, nunca pensei que ia ficar bonita careca”, frisou Cláudia, que é apresentadora do Cia Visse e Versa, Carcinoma.

Após a apresentação teatral, alguns pacientes compartilharam suas lutas diárias, entre eles, a idosa Suzete Oliveira, de 66 anos, que já passou mais de seis meses sem caminhar, devido à fase mais dura do diagnóstico de câncer no pé.

“Já passei por muitos procedimentos, são oito quimioterapias e 17 radioterapias e agora estou retornando, para saber como estou. Agradeço a Deus e toda equipe da saúde que tem me atendido”, agradeceu a paciente que é natural de Cruzeiro do Sul e que quando tem atendimento na Unacon, vem para Rio Branco acompanhada pela neta.

Neste recorte da saúde estadual, o médico oncologista da Unacon, Rafael Carvalho, comentou sobre a importância da prevenção do câncer e como essa ação é determinante para a cura.

“Quase todo dia converso com uma família que está se despedindo de um familiar, mas apesar disso, nós podemos mudar essa realidade. Na maioria das vezes, quando o câncer é descoberto precocemente, há uma maior chance de cura, e estamos aqui para lutar pela vida junto com vocês”, afirmou.

