Ciclista fica em estado grave ao colidir contra caminhão carregado de madeira

Um ciclista identificado pelo nome de Hermano Verçosa Silva, de 32 anos, sofreu um grave acidente no início da noite deste sábado (7), na estrada que liga os municípios de Rio Branco à Bujari.

Segundo informações de populares, Hermano pedalava nas proximidades da vila Custódio Freire em Rio Branco, quando ao descer pedalando de cabeça baixa, bateu fortemente em um caminhão estacionado (quebrado), que estaria carregado de toras de madeira. O impacto foi tão forte que o ciclista logo foi ao solo.

Populares que passavam na hora do acidente, pararam para socorrer a vítima, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância 10 de suporte básico que fica no município do bujari, assim que os paramédicos chegaram ao local, fizeram todo procedimento e solicitaram apoio da vtr 01 de suporte avançado.

O paciente foi encaminhado para Rio Branco na vtr 10 e nas proximidades da Universidade Federal do Acre, a ambulância 01 interceptou. A equipe médica rapidamente realizou todo procedimento e encaminhou Hermano para o Pronto-Socorro da capital em estado instável.

Segundo relatos da médica plantonista do Samu, o paciente apresentava hematomas no rosto, devido à forte pancada, algumas escoriações, mas seu estado de saúde era instável, foi entregue à equipe médica do trauma do PS para maiores avaliações.

O caminhão permaneceu no local do acidente, quebrado, mas, o condutor não foi localizado.