Coletivo Elas Fazem Acontecer promove ‘Feirinhas Dia das Crianças’ neste fim de semana

O Coletivo Elas Fazem Acontecer promove, neste sábado e domingo, a Feirinha Dia das Crianças, com atividades que acontecem no Horto Florestal, das 16h às 21h, durante os dois dias. A Feirinha conta com a participação de inúmeras empreendedoras.

Além da praça de alimentação, o público terá uma diversidade de produtos à venda e atrações culturais. A novidade desta edição é a participação da Carreta da Alegria, que reúne personagens queridos do público infantil, como o Fofão, a Chiquinha e outros.

No domingo, também havará a presença do Palhaço Peteleco, das 17h às 18h