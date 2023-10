Colisão entre carro e moto deixa entregador ferido em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (06), um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta deixou um entregador por aplicativo ferido em Rio Branco. O incidente ocorreu na rua José de Melo, nas proximidades do Hospital da Criança, por volta das 19h.

A vítima foi identificada como Madson Wesley Araujo dos Santos, 24 anos que estava realizando entregas em sua motocicleta Honda Fan vermelha. Ele seguia no sentido centro-bairro da rua José de Melo quando, ao subir a ladeira, foi atingido de frente por um veículo do tipo Jeep Renegade de cor prata que seguia no sentido contrário.

O acidente ocorreu quando o condutor do Jeep Renegade teria realizado uma conversão proibida, resultando na colisão com a motocicleta de Madson. O impacto foi tão forte que chamou a atenção de transeuntes nas proximidades, incluindo a Dra. Maria Eduarda, médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estava atravessando a rua no momento da colisão.

A médica imediatamente correu para socorrer a vítima. Ela solicitou apoio e, apesar do estado instável de Madson devido ao forte impacto, conseguiu imobilizá-lo e providenciou o transporte para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O entregador será submetido a exames médicos detalhados para avaliar a extensão dos ferimentos.

No local do acidente, o condutor do Jeep Renegade permaneceu, e parentes das duas partes envolvidas estiveram presentes. Eles entraram em acordo e, juntamente com o condutor do veículo, foram todos para o Huerb para acompanhar o quadro de saúde de Madson.