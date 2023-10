Com a construção de um Parquinho, Prefeitura de Sena Madureira reinaugura escola Vicente Balbino

Seguindo com os investimentos na área educacional, a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) reinaugurou a escola Vicente Balbino da Costa, localizada no bairro Cristo Libertador. O trabalho foi avalizado pelo Prefeito Mazinho Serafim.

“Satisfação imensa entregar mais uma escola reformada e ampliada pela nossa gestão. Tenho certeza que esse espaço vai garantir mais comodidade aos alunos e servidores. Agradeço ao poder judiciário e a delegacia de polícia civil pela parceria com relação ao parquinho, e parabenizo o Secretário Altemir Lira, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da educação”, disse o Prefeito.

De acordo com o Secretário de Educação, Altemir Lira, além de passar por uma grande reforma e ampliação, ganhando nova cobertura, novo piso, pinturas, construção de um pátio, e desenhos com personagens infantis, a escola também ganhou um parquinho infantil que vai fazer a alegria da criançada, através de uma parceria com o poder judiciário, e a delegacia de polícia civil.

“Com o apoio do nosso Prefeito Mazinho Serafim, seguimos melhorando a estrutura das nossas escolas. Seja na região central, nos bairros periféricos, ou na zona rural, estamos dando dignidade aos alunos e servidores. Agradeço ao Prefeito por todo o apoio e autonomia, ao poder judiciário e a delegacia de polícia civil pela parceria, e também agradeço à minha equipe pelo empenho”, disse o Secretário.

A gestora da referida unidade de ensino, Izabel Diniz, destacou a importância da reforma e do parquinho. “Em nome da comunidade escolar, quero agradecer ao Prefeito Mazinho Serafim e ao Secretário Altemir Lira, por ter esse olhar especial com a nossa escola. Agradeço também ao poder judiciário e a delegacia de polícia civil pela parceria que viabilizou a construção do Parquinho”, salientou.

A solenidade de reinauguração também contou com a presença do Secretário de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, da Coordenadora de Ensino da SEME, Leila Almeida, da gestora Mirna Aguiar, do Presidente do Sinteac em Sena, Djalma Ortiz, do Coordenador de reformas da SEME, Leandro Conde, da professora Zeneide, representando a família do saudoso professor Vicente Balbino, servidores e a comunidade em geral.