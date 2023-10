Com assinatura de Pedro Longo, Frente Parlamentar do Cooperativismo é instalada na Aleac

Durante sessão solene em comemoração aos 50 anos da Organização das Cooperativas no Acre (OCB/AC), na manhã desta quinta-feira (5), foi reinstalada a Frente Parlamentar do cooperativismo no Acre (Frencoop).

A sessão foi proposta pelo deputado estadual e presidente da Frencoop, Pedro Longo, que liderou a reinstalação, ao todo, 19 parlamentares aderiram à Frente.

A Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) trabalha para assegurar que os interesses das cooperativas sejam garantidos nas futuras leis do país.

Pedro Longo falou sobre o funcionamento da Frencoop. “Estamos reinstalando a Frente Parlamentar do Cooperativismo no Acre, são 17 deputados que participam dela, e a cada legislatura deve ser reinstalada. Hoje estamos reinstalando e eu estou tendo a honra de presidir esse momento tão importante”, destacou.

No estado do Acre a OCB completou 50 de existência atuando junto às cooperativas em todo estado, que atualmente são mais de 60. O presidente da organização no Acre, Valdemiro Rocha, falou sobre os desafios do cooperativismo no estado.

“Nosso grande desafio agora é fortalecer e fomentar e desenvolver o cooperativismo vinculado à agricultura familiar, que é um cooperativismo que ajuda as pessoas do meio rural, aquelas pessoas mais necessitadas. Essas cooperativas podem comercializar seus produtos nos programas de compras governamentais”, enfatizou.