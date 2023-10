Com boas disputas, Atletismo encerra fase Estadual dos Jogos Escolares

Após adiamento e até a possibilidade de não ser realizada foi fechada neste sábado, 14, na pista da UFAC, com as provas de atletismo da fase Estadual dos Jogos Escolares. A competição definiu os 211 alunos/atletas acreanos para a fase Nacional, programada entre os dias 26 de deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Destaques da competição

132 alunos/atletas disputaram 12 provas e os destaques foram Elias Ferreira, da escola São João Batista do Bujari, com o tempo 7m24 segundos na prova dos 2.000 metros e David Richers, Dom Pedro II Cruzeiro do Sul, no lançamento do dardo 37m41.

“Conseguimos promover em uma semana as etapas Municipal e Estadual. Os prazos não foram os melhores, mas cumprimos o nosso compromisso”, declarou o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome.

Ninguém da secretaria

As finais do futsal e do atletismo, por exemplo, “não teve a presença” de nenhuma autoridade esportiva da secretaria de Educação.