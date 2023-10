Com gol de Neymar, Al-Hilal vence Nassaji Mazandaran pela Champions da Ásia

O Al-Hilal se recuperou do tropeço na estreia, quando empatou em casa com o Navbahor, do Uzbequistão. A equipe uzbeque também venceu por 3 a 0 nesta terça-feira, no duelo com o Mumbai City, e agora Al-Hilal e Navbahor dividem a liderança do Grupo D, com quatro pontos e saldo de três gols. Veja a classificação completa da Champions da Ásia.