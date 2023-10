Com ingressos quase esgotados, 2º edição da Acretoberfest já é um sucesso; adquira ingresso

Faltam poucos dias para os acreanos curtirem a 2º edição do maior festival de chopp do estado, a Acretoberfest, que acontece neste sábado (21), no Afa Jardim, promovido pela cervejaria Altaneira os 300 primeiros participantes irão ganhar uma caneca personalizada para tomar seu chopp.

A festa é inspirada na Oktoberfest, de tradição alemã, e reúne amantes de chopp, acompanhado de costela de chão. Para acompanhar o bom churrasco e chopp, já são confirmadas três atrações: Alamo Kario, Cau Bartholo e Jadson Santos.

O festival contará com diversos pontos de chopp espalhados pelo local da festa. Além disso, são 6 horas de Open Bar e Open Food, a partir das 17h. Os ingressos estão sendo vendidos no segundo lote, pelo valor de R$ 150,00, além de tirantes e canecas personalizados e exclusivos para os amantes de chopp.

A festa conta com o apoio das empresas Casa do Cavalo, Jupará, Exciter, Ferrosul, Ipê Empreendimentos, Frios Vilhena, Merilú, Mercale, Agroboi, Café Contri, Sem Fronteiras, Uninorte e MG Automação.

Os pontos de vendas são as unidades da Jupará, no Via Verde Shopping, Galeria Center Ville e na Via Verde, além da Casa do Cavalo, Exciter Motors e bilheterias digitais nas redes sociais da Acretoberfest e Altaneira.