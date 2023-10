Com maioria já formada no STF, André Mendonça interrompe julgamento de duas ações penais do 8 de janeiro

As rés que terão o julgamento reiniciado no plenário físico são Jupira Rodrigues e Nilma Lacerda Alves. Ambas foram presas dentro do Palácio do Planalto. No caso de Rodrigues, também foi encontrado material genético no local. São as duas primeiras mulheres a serem julgadas pelo 8 de janeiro.

O relator, Alexandre de Moraes, defendeu pena de 14 anos de prisão para as duas, e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Mendonça não havia votado nesse casos.

Não há prazo para o reinício do julgamento. Uma data terá que ser definida pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso. O julgamento será retomado do zero, e os ministros que já haviam votado poderão optar por manter ou alterar suas posições.

Seis ministros — Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luiz Fux — acompanharam Moraes integralmente. Cristiano Zanin seguiu o relator com ressalvas.

O sistema do STF chegou a indicar que Mendonça havia pedido vista nestas ações, e destaque em outras duas ações penais do 8 de janeiro. De acordo com o gabinete do ministro, no entanto, houve “erro material”.

