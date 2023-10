Com medo da polícia, homem deixa revólver para traz e foge para mata

Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM realizaram na sexta-feira (6) mais uma apreensão de arma de fogo. Dessa vez, a ocorrência foi processada na comunidade Boca do Caeté.

Os policiais receberam a informação de que um homem estaria armado transitando pela referida localidade. Com isso, a equipe fez o deslocamento à Boca do Caeté e logrou êxito na ação. Ao notar a presença da PM, o infrator saiu correndo em direção à mata e deixou cair o revólver juntamente com alguns cartuchos, calibres 16 e 20.

Todo o material foi recolhido e entregue na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira. Até a manhã desta segunda-feira (9), o acusado não tinha sido encontrado.