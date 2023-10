Com presença de emedebistas, PCdoB realiza primeira conferência municipal para discutir eleições

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizou neste sábado (21) sua primeira Conferência Municipal, um evento marcante que reuniu membros e simpatizantes da agremiação política, em Rio Branco (AC).

O evento contou com a participação de emedebistas como o ex-deputado federal Faviano e o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco (PMRB) nas eleições de 2024. O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD) também participou do evento.

O deputado Edvaldo Magalhães, representando o PCdoB, enfatizou o compromisso do partido em construir uma frente ampla em torno do nome de Marcus Alexandre. O político destacou a importância dessa união para o futuro da capital acriana, afirmando que é necessário debater e planejar o desenvolvimento de Rio Branco com foco na equidade, emprego e oportunidades para a população.

“Discutimos o que queremos para Rio Branco, uma cidade com equidade, trabalho e emprego. Este é o desafio que nós temos. Precisamos reafirmar a democracia no Acre e trazer de volta as boas coisas, sobretudo, a autoestima do nosso povo, valorizando os nossos servidores públicos. Tenho certeza que o povo voltará a subir as escadas da Prefeitura de Rio Branco com Marcus Alexandre!”, declarou o deputado Edvaldo Magalhães durante seu discurso na conferência.