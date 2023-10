Com tema Naruto, maior evento nerd do Acre espera mais de 15 mil pessoas

O Comic Nerd, principal evento da Associação de Nerds do Acre (ANAC), se uniu ao projeto Sesc Geek, do Sesc, para se tornar a maior conferência nerd da região. Em todos os anos, o evento possui um tema central de grande impacto na cultura pop e a edição de 2023, celebra um dos maiores fenômenos do universo otaku do século XXI: Naruto. O evento acontece nos dias 28 e 29 de outubro, das 14h às 22h.

Segundo a ANAC, a identidade visual do evento será totalmente inspirada nos mais diversos elementos encontrados em Naruto. Além das atividades e comidas temáticas vistas na série, o evento se une a temática de Halloween e também terá atividades voltadas para a temática, como a conhecida Casa Mal Assombrada, já produzida pela ANAC em outros eventos.

Para compor a trilha sonora do evento, a ANAC realiza o primeiro Rock in Nerd, com a presença de músicos locais do segmento nerd e do rock.

Durante a conferência de nerds, 18 atrações estarão disponíveis para o público, dentre elas: o beco do artista, oficinas de maquiagem artística e para cosplay, oficina de gamificação, de RPG, literatura, além da área de vídeo games retrô, campeonatos e uma área específica para o nicho dos jogos ‘mobile’.

O evento acontece em 100% do espaço do Sesc Bosque, desde a entrada até o campo de futebol. O Sesc Geeks Comic Nerd 2023 é a conferência nacional do segmento nerd na cidade de Rio Branco. Ela é a segunda conferência do Brasil e a maior da Região Norte.

Evento: CN23 Sesc Geek Especial Naruto

Dias: 28 e 29 de outubro de 2023

Local: Sesc Bosque

Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n. Vila Ivonete

Horário: 14h às 21h