Concentração da Parada LGBTQIA+ reúne centenas de pessoas na capital; veja fotos

Acontece neste domingo (8) a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, em Rio Branco. O evento, que encerra a 16ª Semana da Diversidade do Acre, reúne centenas de pessoas no Skate Park, marcando um dia de celebração, conscientização e luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+.

A concentração teve início às 15 horas, com a energia contagiante de participantes que se reuniram para mostrar seu orgulho e apoio à diversidade. Entre os presentes estavam integrantes da sigla LGBTQIAPN+, militantes engajados na luta pelos direitos dessa comunidade e apoiadores da causa, todos unidos em prol de um objetivo comum: a busca por igualdade e respeito.

O trajeto da Parada do Orgulho percorre as ruas de Rio Branco, colorindo a cidade com alegria e mensagens de inclusão. O ponto de chegada será a Concha Acústica do Parque da Maternidade, onde acontece o encerramento com o show da cantora Sandra Melo e sua banda.

Em 2023, a Semana da Diversidade do Acre adotou o tema “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, destacando a necessidade de políticas inclusivas e igualitárias para a comunidade LGBTQIAPN+. Além disso, o evento marcou a celebração do Dia Estadual da Diversidade, estabelecido por lei no Acre em 13 de setembro, de autoria do ex-deputado estadual Moisés Diniz.