Concurso Bacen: órgão confirma prazos e áreas ofertadas; confira!

O novo concurso Bacen (Banco Central) é aguardado com bastante expectativa pelos concurseiros e, em contato com o Direção Concursos, o órgão confirmou detalhes a respeito do cronograma previsto para a realização do certame.

De acordo com o órgão, o edital deve ser publicado até 19 de janeiro de 2024. Além disso, a previsão é que as provas sejam aplicadas entre os meses de março e abril. A expectativa, agora, fica pela definição da banca organizadora.

Em relação à áreas a serem contempladas no edital, o Bacen confirmou que haverá vagas para duas especialidades: Tecnologia da Informação e Economia e Finanças.

Estão autorizadas 100 vagas para o cargo de Analista, que devem ser distribuídas da seguinte forma:

50 vagas para a área de Tecnologia da Informação (Infraestrutura, Rede e Desenvolvimento); e

50 vagas para Analista com conhecimentos de Economia e Finanças.

Vale lembrar que, em agosto, o Direção já havia adiantado estas informações, provenientes de comunicação interna do órgão.

Salários do concurso Bacen

Os Analistas do Banco Central contam com remunerações iniciais de R$ 20.924,79. Já no final da carreira, no padrão IV da classe Especial, o valor pode chegar a R$ 29.832,94.

Para os aprovados no cargo de Técnico do Bacen, as remunerações iniciais são de R$ 7.938,80 podendo chegar a R$ 13.640,89, ao final da carreira.

Já para de Procurador do Banco Central, as remunerações iniciam em R$ 22.905,79 e podem chegar a R$ 29.761,03 na categoria especial.

Confira mais detalhes sobre as remunerações do concurso Bacen!

Resumo concurso Bacen