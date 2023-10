Concurso Ibama: MPF irá acompanhar nomeações por estado; confira!

O Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento da recomendação de nomeações do último concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)!

Isso porque, recentemente, o Ibama acatou a recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para que a nomeação dos 257 excedentes seja realizada seguindo as listas de classificação estaduais. A medida atende regras estabelecidas no edital do certame.

Conforme consta no documento de abertura da seleção, a lista nacional de classificação só poderá ser utilizada caso não haja candidatos aprovados em determinado estado.

Vale lembrar que a autorização para a convocação dos 257 aprovados foi concedida em 15 de agosto e será realizada da seguinte forma:

Analista Administrativo: 24 convocados;

Analista Ambiental: 100 convocados; e

Técnico Ambiental: 133 convocados.

Confira a Portaria do MPF, publicada em Diário Oficial: