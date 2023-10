Concurso IBGE: conheça os salários e benefícios dos aprovados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estará no Concurso Nacional Unificado. Para a autarquia, o Governo Federal autorizou 895 vagas efetivas.

Além do alto número de vagas previstas, o concurso IBGE chama a atenção para os salários que serão oferecidos aos aprovados.

A remuneração será composta pela soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), que pode variar entre 80 e 100 pontos, a depender da pontuação do servidor.

De acordo com o Governo Federal, até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

Os outros 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

Cabe destacar que, a depender da titulação, o servidor ainda fará jus à Gratificação de Qualificação (no caso dos cargos de nível médio) ou a Retribuição de Titulação (cargos de nível superior).

No caso da Gratificação de Qualificação, são três os níveis aplicados (I, II e III). Veja:

I – para fazer jus ao nível I da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas; ou

II – para fazer jus ao nível II da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 250 (duzentas e cinquenta) horas; ou

III – para fazer jus ao nível III da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, ou de curso de graduação ou pós-graduação, em nível de especialização ou titulação acadêmica de mestre ou de doutor.( Lei nº 12.778/2012 e art. 60 do Decreto 7.922/2013).

Já para os cargos de nível superior, a Retribuição por Titulação variará de acordo com a titulação do servidor, se o mesmo possui especialização, mestrado ou doutorado.

Salários dos aprovados no concurso IBGE

Confira abaixo os valores dos salários dos futuros aprovados para o IBGE, considerando a GDIBGE de 100 pontos

Técnico em informações geográficas e estatísticas

vencimento básico: R$2.676,24

GDIBGE: R$1.332

valor total sem a Gratificação por Qualificação: R$4.008,24

valor total com a Gratificação por Qualificação I: R$4.523,05

valor total com a Gratificação por Qualificação II: R$4.986,37

valor total com a Gratificação por Qualificação III: R$5.866,69.

Tecnologista em informações geográficas e estatísticas

vencimento básico: R$5.255,40

GDIBGE: R$3.997;

valor total sem a Retribuição por Titulação: R$9.252,40

valor total com especialização: R$9.726,83

valor total com mestrado: R$10.201,26

valor total com doutorado: R$11.1346,58

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas

vencimento básico: R$5.929,67

GDIBGE: R$4.304;

valor total sem a Retribuição por Titulação: R$10.233,67

valor total com especialização: R$10.775

valor total com mestrado: R$11.314,74

valor total com doutorado: R$12.707,47.

Cabe destacar que os aprovados ainda farão jus ao auxílio alimentação de R$658.

Presidente comenta adesão do IBGE ao CNU

Conforme informado anteriormente, o IBGE fará parte do Concurso Nacional Unificado. O presidente Marcio Pochmann destacou os motivos para a adesão ao CNU.

“Nós acreditamos que o IBGE colaborará no êxito deste concurso unificado, pois ele cumpre a missão de democratizar o acesso às vagas federais. Além de criar um processo inovador de seleção padronizada, com melhor distribuição e segurança das provas”, afirmou.

As provas do Concurso Nacional Unificado serão aplicadas no primeiro trimestre de 2024 em cerca de 180 cidades.

Com isso, o governo espera democratizar o acesso ao serviço público, já que as provas serão capilarizadas (no estilo do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem) e não somente nas capitais.

Das 895 oportunidades para o IBGE, 595 serão para cargos de nível superior e 300 para os de nível médio. Veja abaixo a distribuição:

Nível médio

técnico em informações geográficas e estatísticas (300).

Nível superior

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275 vagas);

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (oito).

Além do IBGE, outros 19 órgãos também estão confirmados no CNU. Até o momento, mais de 6 mil vagas serão oferecidas aos concurseiros. Veja abaixo o possível cronograma do Concurso Nacional Unificado:

edital : 20 de dezembro de 2023;

: 20 de dezembro de 2023; provas : até março de 2024;

: até março de 2024; resultado final da etapa unificada : até maio de 2024;

: até maio de 2024; cursos de formação, quando cabível : até julho de 2024; e

: até julho de 2024; e posse dos novos servidores: até agosto de 2024.

A expectativa é o CNU ultrapasse os 3 milhões de inscritos.