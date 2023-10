Concurso MEC: confira demanda por vaga!

A banca Cebraspe divulgou a demanda por vaga do Concurso do Ministério da Educação (MEC)! De acordo com o documento, o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais recebeu, ao todo, 32593 inscrições, o que significa que haverá 220 candidatos disputando cada vaga ofertada.

Confira os números:

Inscritos totais: 32593

Candidatos por vaga: 220

Demanda ampla concorrência: 197.53

Inscritos deficientes: 642

Demanda deficiente: 58.36

Inscritos cotas: 7819

Demanda cotas: 177.70

Lembrando que o Concurso MEC oferta 220 vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com salário inicial de R$ 6.255,90

Panorama do concurso MEC

Organizado pela Cebraspe, o Concurso MEC dispõe de 220 vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com salários iniciais de R$ 6.255,90.

A prova objetiva será aplicada no dia 8/10 e contará com 120 questões, ao passo que a discursiva será centrada na produção textual focada em um tema de atualidade, administração pública e/ou educação.

Vale frisar que os candidatos devem possuir nível superior de formação em qualquer área.

Resumo concurso MEC

Banca: Cebraspe

Vagas: 220

Cargos: Técnico em Assuntos Educacionais

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 6.255,90

Inscrições: 9/8 a 28/8

Taxa: R$ 80,00

Provas: 8/10

Edital