Concurso Nacional Unificado: banca neste mês, confirma ministra!

Notícia importante para quem está de olho no Concurso Nacional Unificado (CNU)! Em entrevista ao Bom dia, Ministra!, no CanalGov, a chefe do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, afirmou que a banca organizadora deve ser definida ainda em outubro.

De acordo com Dweck, o termo de referência que balizará a contratação da empresa já foi enviado para as bancas interessadas. Com isso, cresce a expectativa pelo anúncio oficial.

Ainda durante a entrevista, a ministra abriu a possibilidade para que mais blocos temáticos sejam inseridos no Concurso Nacional Unificado. Vale frisar que o concorrente poderá escolher um único bloco.

Confira as novas informações repassadas pela ministra Esther Dweck:

Até o momento, os blocos são divididos da seguinte forma:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas;

Bloco 2 – Agências Reguladoras e Infraestrutura;

Bloco 3 – Agricultura e Meio Ambiente;

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde;

Bloco 6 – Trabalho e Previdência;

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação; e

Bloco 8 – Nível médio.

Recentemente, o secretário de Gestão de Pessoas, José Celso, afirmou que a definição dos blocos deve se dar ainda no mês de outubro.

Concurso Nacional Unificado: temas e matérias

Segundo a ministra, o conteúdo de cada bloco será divulgado apenas no edital de abertura, previsto para ser publicado em dezembro. Entretanto, o MGI preparou em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública), um guia de concursos públicos com temas que estarão no CNU.

“As provas de conhecimentos básicos serão compostas por temas ligados à promoção do ethos público, da realidade brasileira, inclusão, diversidade, direitos humanos e políticas públicas para o desenvolvimento nacional. Além disso, disciplinas tradicionais de concursos públicos, como Direito Constitucional e Direito Administrativo, farão parte dos temas abordados, pois se referem à estrutura e funcionamento da Administração Pública.” Ministra Esther Dweck

Cargos e vagas do CNU

Confira quais são as carreiras e o respectivo número de vagas em cada um dos órgãos participantes do edital Unificado, conforme tabela divulgada pelo MGI:

Resumo do Concurso Nacional Unificado