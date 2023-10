Concurso PM AC convoca candidatos para avaliação de títulos

Os candidatos aprovados no concurso PM AC (Polícia Militar do Estado do Acre) foram convocados para a etapa de avaliação de títulos.

Os candidatos deverão enviar os documentos das 10h do dia 16 de outubro até às 14h do dia

23 do mesmo mês.

De caráter classificatório, a etapa valerá no máximo 5 pontos, conforme os quadros abaixo:

Títulos aceitos para Oficial Combatente

Títulos para Tenente Estagiário do concurso PM AC

Concurso PM AC

Sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV), são ofertadas 36 vagas imediatas para os cargos de Oficial Combatente e Tenente Estagiário de Saúde (diversas especialidades).

As oportunidades exigem dos candidatos o nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73. No total, foram registrados 1.733 inscritos, sendo a maior procura para o cargo de Oficial Combatente, com 1.335 concorrentes.