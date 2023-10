Concurso Polícia Penal: confira seu local de prova aqui

Foi disponibilizado o acesso ao local das provas do concurso público para a Polícia Penal AC (Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – IAPEN/AC).

A verificação do endereço deve ser realizada pelo site da banca organizadora, o IBFC, de forma individual, informando o CPF e outros dados pessoais necessários.

A aplicação da etapa é prevista neste próximo domingo, 15 de outubro, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

De caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Avaliada na escala de 0 a 60 pontos, será considerado habilitado o candidato que, cumulativamente:

a) tenha acertado, no mínimo, 15 pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 30 pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

c) tenha acertado, no mínimo, 45 pontos do total da prova objetiva.

Já a prova discursiva será constituída de uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova objetiva. Para o desenvolvimento, o candidato deverá redigir no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.

Provas serão realizadas em 15 de outubro

Foi divulgada a convocação para as provas do concurso Polícia Penal AC (Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – IAPEN/AC). Inclusive, os locais já podem ser conferidos no site da banca.

Sob organização do IBFC, são ofertadas 329 vagas para funções de níveis médio e superior de formação. A aplicação da etapa ocorrerá nos períodos da manhã e da tarde, no dia 15 de outubro.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Administrativo e Operacional, Agente de Polícia Penal, Assistente Social, Engenheiro Civil, Especialista em Execução Penal e Psicólogo, distribuídas em diferentes regiões. Os salários variam de R$ 3.221,90 a R$ 6.561,76.

Vale lembrar que, além da mudança no cronograma, outras retificações no edital já foram registradas. As principais alterações se deram na ampliação das vagas para mulheres e pontuação da prova objetiva.

