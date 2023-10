Concursos Federais abrem mais de 700 vagas nesta segunda; confira

Boa notícia para quem busca uma vaga em concursos federais. Três órgãos começam a receber inscrição nesta segunda-feira, 2, para preencher mais de 700 vagas em diversos cargos.

Ao todo, são 772 vagas abertas nos seguintes órgãos:

Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam)

As oportunidades são diversas, porém todas em carreiras de nível superior. Embora o TST tenha vagas para técnico, o cargo não tem mais o nível médio como requisito.

Veja a seguir mais detalhes dos editais, como o cronograma e salários das funções.

Concurso TST

As inscrições para o concurso público do TST abriram às 10h desta segunda, 2. O órgão superior da Justiça do Trabalho vai receber cadastros até as 18h do dia 27 de outubro.

Para se inscrever, basta acessar o site do Cebraspe e, em seguida, quita a taxa de inscrição: R$85 (técnico) e R$139 (analista).

O concurso público do TST visa preencher 290 vagas (entre imediatas e cadastro reserva), para os cargos de técnicos e analista judiciários. Deste total, 20 são para provimento imediato e as demais para a formação de um cadastro de reserva.

O salário inicial do TST será de R$13.202,62, para os analistas, e de R$8.046,84, para os técnicos judiciários.

As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024, em Brasília, com duração de quatro horas e 30 minutos, para o cargo de analista, e de três horas e 30 minutos, para o técnico.

+ Veja aqui todas as informações do edital do TST

Concurso CNPq

O Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico teve o edital do concurso CNPq publicado com 50 vagas. No entanto, Folha Dirigida por Qconcursos apurou que a seleção poderá preencher até 282 oportunidades com o cadastro de reserva.

As inscrições começaram nesta segunda, 2, também pelo Cebraspe. Os cadastros poderão ser feitos até as 18h do dia 23 de outubro. Basta acessar o site da banca e, em seguida, quitar a taxa de R$120.

Todas as chances são para cargos de analista em ciência e tecnologia pleno I e analista pleno, com remunerações entre R$7.887,57 e R$12.634,13.

As provas objetivas do CNPq estão marcadas para o dia 14 de janeiro de 2024.

+ Veja aqui todas as informações do edital do CNPq

Concurso Censipam

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Censipam. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia vai preencher 200 vagas efetivas, autorizadas este ano pelo Governo Federal.

Diferentemente dos demais, as inscrições do concurso do Censipam serão recebidas no site do Iades, o organizador. O prazo ficará aberto até as 22h do dia 2 de novembro.

A seleção visa preencher 200 vagas efetivas, sendo 50 imediatas e 150 para formar um cadastro de reserva.

As oportunidades são para a carreira de analista em ciência e tecnologia júnior, em várias especialidades. A lotação ocorrerá nas cidades de Brasília DF, Belém PA, Manaus AM e Porto Velho RO.

A carreira proporciona remuneração inicial de R$7.320,68, somada com o vencimento básico, a gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia e do novo auxílio-alimentação de R$658.

+ Veja aqui todas as informações do edital do Censipam

Concursos Federais têm 9,1 mil vagas autorizadas

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) já autorizou 9.116 vagas em concursos federais apenas este ano. As oportunidades são em vários órgãos, ministérios e autarquias.

Os avais mais recentes são para a Advocacia-Geral da União (AGU), que foi contemplada com 400 vagas para a área administrativa, além do Ministério da Cultura (MinC), que recebeu autorização para 50 oportunidades.

Por último, teve um aval para 520 vagas em quatro ministérios, sendo todas para cargos de nível superior. As chances estão divididas entre o próprio MGI, o MDIC, o MPI e o MPO.

Anteriormente, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, já havia assinado portarias para mais de 8 mil vagas. Veja a seguir:

Concursos Federais já autorizados em 2023

Foram 2,4 mil vagas autorizadas no dia 18 de julho pelo MGI e a pasta já havia concedido aval para 4.436 vagas em concursos federais para diferentes órgãos e ministérios, no mês anterior.

O primeiro anúncio aconteceu no dia 16 de junho e também foi feito pela ministra Esther Dweck. Na ocasião, os órgãos e autarquias contemplados foram:

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): agente de atividades agropecuárias (100); agente de inspeção (100); auditor-fiscal federal agropecuário (200); e técnico de laboratório (40);

Inmet: analista em ciência e tecnologia (40) e tecnologista (40);

Incra: analista administrativo (137); analista em reforma e desenvolvimento (446); e engenheiro agrônomo (159);

MEC: técnico em assuntos educacionais (220);

Inep: pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais (50);

Capes: analista em ciência e tecnologia (50);

FNDE: especialista em financiamento (100);

ICMBio (provimento-adicional): técnico (50); e analista (110);

MRE: oficial de chancelaria (50+50 mais cadastro);

INPI: analista (40); pesquisador (40); e tecnologista (40);

Inmetro: analista executivo (40); e pesquisador (60);

DNIT: analista administrativo (50); e analista em infraestrutura (50);

ANM (provimento adicional): especialista em recursos minerais (24);

MME/PGPE: administrador (30);

Carreiras Transversais ATE: analista de infraestrutura (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios;

Carreiras Transversais ATI: analista em tecnologia (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios;

Ministério do Trabalho e Emprego: auditor-fiscal do trabalho (900);

CNPq: analista em ciência e tecnologia (50);

Censipam: analista em ciência e tecnologia (50);

Ministério da Saúde – CPST e C&T: tecnologista (220);

Fiocruz: analista de gestão em saúde (100); pesquisador em saúde pública (100); e tecnologista em saúde pública (100).

A intenção do governo, segundo a ministra Esther, é ter editais e provas de concursos ainda em 2023.

No dia 18 de julho, a ministra Esther Dweck convocou uma entrevista coletiva para anunciar novos concursos federais. Na ocasião, foram autorizadas 2.480 vagas para diferentes órgãos. Veja na tabela abaixo:

MCTI, Funai e MMA também estão na lista

Além desses, também já foram autorizados, no início do ano, os concursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação (MCTI), para o Ministério do Meio Ambiente e para a Fundação dos Povos Indígenas (Funai).

O Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação tem aval para preencher 814 vagas para os cargos de analista, pesquisador e tecnologista. Todos de nível superior e com ganhos de R$13.718,81 a R$16.798,48.

Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) recebeu autorização para 98 vagas. Nesse caso, a oferta será apenas para um cargo: analista ambiental, que exige o nível superior em qualquer área. As remunerações serão a partir de R$10 mil.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), por sua vez, recebeu autorização para abrir 502 vagas distribuídas por:

nível médio: agente em indigenismo – 152 vagas

nível superior: diversos cargos – 350 vagas.

As remunerações serão a partir de R$5.349,07, para o cargo de nível médio, e de R$6.420,87, para o nível superior.