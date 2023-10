Confira a lista dos 20 eleitos para o Conselho Tutelar de Rio Branco

Neste domingo, 1º de outubro, os riobranquenses foram as urnas elegerem os 20 conselheiros municipais que servirão nos quatro conselhos tutelares de Rio Branco (Acre).

Com um total de 88 candidatos, a eleição foi marcada por um aumento significativo no número de vagas graças à recente criação do quarto conselho tutelar pelo prefeito Tião Bocalom (PP), que abriu mais cinco vagas ampliando para 20 conselhereiros.

O processo eleitoral teve início às 8h e encerrou-se às 17h, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Um total de quatorze escolas em Rio Branco estiveram disponíveis para votação.

O Conselho Tutelar é uma instituição municipal de grande importância, encarregada de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes da região.

Com 26005 mil votos válidos, o campeão de votos André Almeida 1000 votos, Marcelo Lopes 997 votos e Paulino do CRAS com 922 votos.

A apuração dos votos está em andamento no auditório da Prefeitura de Rio Branco e também pode ser acompanhada pelo link: https://integravoto.mpto.mp.br/painel