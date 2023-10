Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 17

Mudar é preciso, mas quem se habilita primeiro? Para todo ser humano, seria bem mais fácil se o mundo todo mudasse à sua volta antes de ser forçado a transformar a si mesmo. Contudo, não é assim que as coisas funcionam e, na imensa maioria das vezes, são os humanos que precisam se adaptar ao meio. É uma questão de sobrevivência.

Entre tantos processos de mudança possíveis na vida de uma pessoa, talvez os mais difíceis sejam aqueles que se relacionam com crenças pessoais. Pois, acredite: abrir mão de algo que se crê é um feito daqueles quase inacreditáveis. Seja porque são conceitos repetidos socialmente à exaustão ou porque foram fortemente incutidos na formação do indivíduo, é uma tendência humana se apegar a um determinado número de verdades.

Da mesma forma, é também um fato inegável que, em algum momento ao longo da vida, todo ser humano terá que rever seus conceitos. Nesta terça-feira, dia 17, o céu quer ver para crer e também quer acreditar em algo novo. Isso porque, depois de eclipsar o Sol – símbolo máximo da consciência – a Lua Nova avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Sagitário, o mítico e visionário arqueiro celeste que aponta sua flecha para o infinito, seguindo em frente sem enxergar direito para onde está indo.

Nessa senda, a rainha da noite engata uma tensa quadratura com o realista e tradicionalista Saturno, que atualmente está de passagem pelo místico signo de Peixes. Ao formar essa configuração celeste, o nosso satélite natural estará desgarrando de um estranhamento com o revolucionário e futurista Urano, em Touro. Assim, contrastando aquilo que se prende ao passado ao que fomenta as mudanças para o futuro, a Lua parece oscilar entre novos pensamentos e postulados que parecem realidades perenes.

Considerando o período atual entre eclipses, que naturalmente força a contraposição entre passado e futuro para evocar a revisão da consciência, vale prestar atenção nos temas que se apresentam e se questionar: será que precisa ser assim? Pois, por mais banal que essa reflexão possa parecer, nem tudo o que dizem por aí que necessita ser de determinado jeito realmente tem essa inflexibilidade toda.

Assim, é possível pensar em novas formas de ser e até de fazer o que parece ter uma fórmula pronta e consagrada desde sempre. Às vezes a grande mudança que se quer na vida é só uma questão de ponto de vista!

Áries: vá com força, mas tenha cuidado para não acabar desperdiçando energia, ariano. É preciso ouvir e planejar os próprios passos.

Touro: esteja aberto às novas ideias e possíveis mudanças de direção, taurino. É preciso saber virar páginas mantendo as coisas certas.

Gêmeos: invista nas boas conversas, geminiano. É importante fazer bons acordos, usando argumentos consistentes.

Câncer: organize-se, canceriano. O momento pede para você ser mais flexível e, ao mesmo tempo, colaborativo até para poder também contar com mais ajuda no dia a dia.

Leão: aja de acordo com o que for mais confortável, leonino, mas não deixe de considerar outras soluções possíveis para uma mesma questão. É importante analisar com calma.

Virgem: cuide da sua intimidade e evite os excessos, virginiano. É importante dar espaço para a família e as pessoas mais íntimas.

Libra: saiba a hora de falar e também o momento de analisar melhor quem está à sua volta, libriano. É importante organizar as ideias antes de agir.

Escorpião: eleja prioridades e pense bastante antes de tomar atitudes impensadas, escorpiano. É hora de contabilizar e avaliar possíveis riscos.

Sagitário: você está cheio de energia, então é preciso usar melhor a sua intuição para evitar desperdícios, sagitariano. Cuide do seu corpo e aparência.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. É fundamental que você consiga se conectar mais com aspectos sutis do universo à sua volta.

Aquário: é hora de prestar atenção nas pessoas à sua volta e perceber com quem você pode contar, aquariano. O céu pede para você ser mais seletivo e observador.

Peixes: pense no futuro, mas tenha cuidado para não se perder em devaneios, pisciano. É hora de crescer, mas é preciso se planejar.