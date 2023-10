Confira provável escalação do Flamengo na estreia de Tite

O Flamengo terá a estreia de Tite, nesta quarta-feira (19/10), contra o Cruzeiro de Zé Ricardo, às 19h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mineirão.

Com a volta de Gerson, que estava na Seleção Brasileira para a Data Fifa, Tite esboçou um time titular do Flamengo com o meio-campista. Veja: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

Arrascaeta também retornou após jogar pela seleção uruguaia, porém, seus trabalhos ficaram restringidos apenas na academia, logo, deve começar no banco de reservas. Vale lembrar que Léo Pereira está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.