Conheça o Círio de Nazaré, celebração católica e tradição há mais de 90 anos em Rio Branco

Neste domingo (8), acontece o encerramento do Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa católica em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Em Rio Branco, a romaria, que acontece desde 1931, já é tradicional entre os católicos e devotos de Nossa Senhora, que participam de toda programação do Círio, realizada pela Diocese de Rio Branco.

Em 2023, a programação do Círio teve início em junho, com peregrinações da imagem nas paróquias e instituições públicas e privadas, eventos culturais e sociais, quermesse, novenas, missas e momentos catequéticos.

A procissão do Círio acontece em Belém desde 1793, no segundo domingo de outubro, reunindo milhares de pessoas. A devoção religiosa foi herdada dos colonizadores portugueses. Atualmente, o Círio é a maior manifestação católica do Brasil e foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo Iphan em 2004 e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 2013.

Durante a procissão do Círio, muitos fiéis pagam promessas, agradecem às graças recebidas e fazem novos pedidos. A procissão marca o encerramento do Círio, que inicia com o encontro das imagens de Nossa Senhora de Nazaré com o filho, Jesus Cristo, pelas águas do Rio Acre. Em seguida, as imagens sobem o barranco do rio, protegida por fiéis e crianças representando anjos e só após este momento, os fiéis seguem em procissão com a imagem, agradecendo, pedindo, rezando e cantando, muitos deles, emocionados.

Calendário turístico de Rio Branco

Neste sábado (7), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom sancionou a lei que torna o Círio de Nazaré como parte do calendário turístico da capital. A lei foi sancionada após a missa do sábado, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro da capital. “Acabamos de sancionar a lei que torna este evento tão importante que já está na sua edição de número 92 em nossa capital. Estou muito feliz por participar deste momento tão especial de fé e devoção. Viva Nossa Senhora!”