Conheça o Guardião Soturno, anti-herói de quadrinho acreano lançado em São Paulo

Um acreano, primeiro sargento das Forças de Paz, que atuou na África e se desligou do exército ao retornar para Rio Branco, capital do Acre, no Brasil, se tornou um anti-herói. Essa é a história do HQ Guardião Soturno, escrito pelo acreano Francisco Moreira. A história em quadrinho foi lançada em São Paulo nos últimos dias e marcou a história do Acre.

Ao ContilNet, o autor Francisco Moreira contou que na HQ que foi publicada, conta duas histórias: a do surgimento do anti herói em Rio Branco e uma homenagem que Francisco recebeu dos autores do quadrinho nacional, que foi escrita e desenhada por Hugo Máximo.

“Eu sempre fui leitor de histórias em quadrinhos, desde os meus 8 anos, quando ganhei minha 1° HQ, que foi uma almanaque do Capitão América, da Editora Abril, me apaixonei pelo gênero de super herói. Ser autor e criar um personagem nunca havia passado por minha cabeça e praticamente comecei a criar um pouco antes da pandemia, comecei a fazer lives pelo meu canal no YouTube e em uma conversa com um conhecido, ele me indicou o Rafael Tavares que mora no Ceará para eu entrevistar na live, foi aí que se deu o start e comecei a ver que no Brasil fazia se quadrinhos tão bons quanto os americanos”, explica.

De acordo com Francisco, diversas pessoas foram contra a criação da HQ e até chamaram o autor de “maluco”, ao afirmar que a história em quadrinho seria coisa de criança. “Tiveram também aqueles que incentivaram nesse processo de criação. O roteiro foi escrito por mim, arte de Jonny Silva, cores por Adão de Lima Jr, a revisão foi feita por mim e o editor foi o Igor Casa Nova, da Editora UCQ”, disse.

O Guardião Soturno foi lançado em São Paulo, nos dias 2 e 3 de setembro, na 2º Edição do Gibi SP Festival 2.0, na Associação Brasileira de Cultura Japonesa, na Praça da Liberdade, que contou com a participação de vários artistas nacionais e grandes editoras.

“Eu parecia uma criança no meio deles, pois eu não sabia se agia como autor ou como fã, mas foi incrível, fui muito bem recepcionado principalmente quando eu falava que era do Acre, pois eu era o único representante do nosso estado nesse evento, amigos que eu conhecia virtualmente, conheci pessoalmente. Quero agradecer ao Wilson Simonetto e Helena Hernandes pelo convite e também ao nobre vereador Fábio Araújo, que acreditou no projeto da HQ e nos ajudou para que esse sonho fosse concluído e também a Multsaúde, através do seu CEO o Tafarel Fontinelle”, disse Francisco.

A HQ Guardião Soturno está disponível no site da Editora UCQ, mas em breve estará a venda em site próprio, Mapinguari Quadrinhos. Segundo Francisco, a HQ será lançada em Rio Branco no próximo mês. “Para quem quiser adquirir é só ir no lançamento, em breve estaremos divulgando dia e local do evento do lançamento”, explica.

Autor Francisco Moreira

O criador do anti-herói Guardião Soturno, Francisco Moreira, contou ao ContilNet que já escreveu outros contos sobre Mapinguari, Boto e Mula Sem Cabeça, mas não foram publicados. “Meu gosto pela escrita surgiu quando comecei a escrever para uma coluna local sobre a cultura Nerd, fiquei alguns meses e atualmente estou escrevendo em uma coluna que se chama Cultura Pop, que é do site Correioonline, onde disponibilizo alguns contos para os leitores e também estou concluindo um livro de poesia e um livro de contos, que possivelmente será lançado somente ano que vem no primeiro semestre”, explica.

Francisco contou também que trabalha em parceria com uma produtora para o lançamento de uma temporada com 12 capítulos para a web sobre o Guardião Soturno Kids, voltado para crianças.

“Temos vários projetos para o ano que vem em games, um game mobile, novas HQs irão surgir no ano que vem. É uma alegria imensa, nunca imaginei que isso fosse acontecer, não tenho palavras, mas não faço isso sozinho, tenho pessoas que me ajudam e sabendo também que do outro lado do mundo, através da minha página do Multiversoac e do canal do Multiverso AC, que falo sobre vários temas abordando a cultura Nerd e Geek, conseguimos alcançar África, Portugal, Nova Guiné”, finaliza.