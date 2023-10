Conheça o local onde Padre Paolino foi sepultado; fiéis fazem promessas e pedem milagre

Em 2023, a morte de um dos nomes mais importantes do catolicismo no Acre, completou 7 anos. No dia 8 de abril de 2016, o Padre Paolino Baldassari faleceu em Rio Branco.

Porém, foi em Sena Madureira, município do interior que o padre construiu sua trajetória e deixou um legado para os fiéis acreanos.

Dentre as várias ações realizadas pelo padre Paolino em Sena Madureira, pode ser destacada a chamada “desobriga”. Todos os anos, ele partia do porto de Sena, em um batelão, com destinos aos mais distantes seringais, onde o poder público não chegava. Na bagagem, além da palavra de Deus, levava também medicamentos e distribuía gratuitamente para os ribeirinhos.

Como exemplo de amor ao próximo, padre Paolino fez a doação de 150 hectares de terras para a implantação da Fazenda da Esperança em Sena Madureira, um local que acolhe pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Em razão de sua história, a Igreja Católica já iniciou seu processo de beatificação que pode torná-lo como santo para os fiéis.

O ContilNet foi com exclusividade até a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, para mostrar o local onde o corpo do padre Paolino foi sepultado. O local se tornou um lugar divino para fiéis que fazem promessas e pedem milagres ao padre mais querido do Acre.

Veja: