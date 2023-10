Conheça o programa ‘A Voz da Cidade’, inspirado no rádio da década de 60 em Sena Madureira

No início da década de 1962, o autônomo Floriano José da Silva implantou uma ideia que mudou o município de Sena Madureira. Na época, a radiodifusão não existia na cidade e a comunicação era feita através de cartas. Foi então que Floriano criou a “Voz da Cidade”, um sistema de alto falante na Praça 25 de Setembro, no Centro da cidade.

Jandira, esposa de Floriano, era a locutora que usava a voz para levar todos os tipos de anúncios e avisos. Às locuções, que começaram às 17h, com o programa “A Voz do Brasil”, e depois eram melodias, mensagens, músicas e até mesmo o programa “Ave Maria”, da Igreja Católica.

O transmissor foi montado pelo próprio Floriano, mas foi desativado em 1990, após a chegada da Rádio Difusora em Sena Madureira. Anos depois, em 2023, a filha do casal Floriano e Jandira, a professora Arturiette Gonçalves, buscou a ideia dos pais e recriou o programa “Voz da Cidade”, desta vez, na rádio, em companhia do radialista Mustafa Assem.

“A minha carreira é no rádio eu iniciei no dia 5 de maio de 2023. Este ano mesmo. Porque eu nasci e me criei dentro da rádio A Voz da Cidade. Ali na Praça 25 de Setembro, mas eu não tinha a vocação de trabalhar em rádio e quando foi em abril deste ano, o Mustafa Assem, que o irmão dele é afilhado dos meus pais, procurou a mim e toda família Gonçalves para criar o programa de rádio com o mesmo nome. Graças a Deus o programa só tem crescido e quero em especial agradecer ao Mustafa que veio, junto com a família Gonçalves para resgatar essas boas lembranças, essas memórias que estavam adormecidas”, disse.

Para Arturiette, apresentar um programa com o mesmo nome, é um sentimento de gratidão. “É um carinho muito especial e respeito pelos ouvintes. O programa A Voz da Cidade é independente, não visa lucros financeiros, mas precisamos de patrocínios para manter o programa. Durante esses meses, o programa tem sido pago com recursos do próprios, mas nós temos alguns patrocinadores que nos ajudam. É um programa que foi criado a partir do nome “A Voz da Cidade”, em homenagem aos pioneiros da comunicação de Sena Madureira, Jandira Gonçalves e Floriano”, explica.

O programa, além de independente, tem ouvintes de diversas partes do Brasil e do mundo. “Nós temos uma audiência muito boa. Nós podemos constatar que é o melhor programa aqui do município porque ele é transmitido no horário das 14h às 16h, de segunda a sábado e nós temos uma participação muito mesmo significativa. É um programa que veio para resgatar as músicas das décadas de 60 a 80. É um programa que realmente traz boas lembranças e boas recordações”, diz a apresentadora.

Arturiette é professora aposentada e dedicou muitos anos da carreira ao Instituto Santa Juliana, escola tradicional do município de Sena Madureira. Atualmente, ela apresenta o programa A Voz da Cidade ao lado de Mustafa Assem.

“A gente resgatou o programa com o intuito de não deixar morrer essa cultura de Sena Madureira, que foi a criação dessa rádio A Voz da Cidade. Houve até um grande incêndio na época, que através dessa rádio, chamaram os Bombeiros. Isso aconteceu em Brasiléia, pois a rádio não era só em Sena, ela tinha ligação com vários municípios. É uma história muito bonita”, explica Mustafa Assem.

Segundo Mustafa, a ideia de recriar o programa foi após ter observado que as músicas mais antigas não tocavam mais na rádio e muitas pessoas deixaram de ouvir o meio de comunicação. “Quando a gente começou a fazer o programa, muitas pessoas idosas começaram a comprar rádio novamente. São relatos dos ouvintes que ligam para nós. Há um gráfico que informa que o programa é o mais ouvido de Sena Madureira atualmente. Nós estamos há seis meses com o programa”, contou ao ContilNet.

De acordo com Mustafa, ele nunca teve afinidade com o rádio, mas o irmão, que é afilhado do casal Jandira e Floriano, sempre falou muito sobre a rádio. “Eu sou filho de Sena Madureira e meu pai Mamed Assem, teve uma relação muito boa no comércio aqui na cidade e a gente tem o objetivo de dar continuidade a esse lado que ele deixou e a gente quis, através do rádio, resgatar esse programa”, disse.

Segundo Mustafa, o programa Voz da Cidade, tem como objetivo trazer todas as reclamações, é um programa voltado para sociedade civil, em que é ouvida todas as reclamações, mostrando sempre os dois lados. “Então a gente deixa o espaço aberto para que a comunidade reclame e que a parte ofendida tenha um espaço para se defender também. É nessa linha que funciona o programa”, finaliza.