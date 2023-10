Cooperativa Cota amplia atendimento de transporte intermunicipal no Acre

Em reunião realizada na sede do Sistema OCB nesta quinta-feira (19), o presidente Valdemiro Rocha, acompanhado dos diretores Fátima Maciel, Aloísio Inácio, Jorge Melo e Émerson Gomes agradeceram ao deputado estadual Pedro Longo, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), pelo apoio dado ao cooperativismo acreano, em especial à Cooperativa dos Transportadores do Acre (Cota), junto à Agência Reguladora de Transporte Intermunicipal (Ageac), no pleito de ampliação de rotas e linhas atendidas pela cooperativa no transporte intermunicipal no estado.

Na oportunidade, o superintendente do Sistema OCB Acre, que é também Diretor do Ramo Transporte da instituição, Émerson Gomes, teceu elogios à atuação parlamentar de Longo, e agradeceu sobretudo pelo apoio que o deputado tem dado ao cooperativismo, em especial pelo olhar atento ao transporte.

Já o presidente da Cota, Adelcimar Souza, explicou a operação da cooperativa com atendimento de transporte nos municípios e em ramais no entorno de Rio Branco e aproveitou também para agradecer ao deputado e a Diretoria da OCB.

“A Cota já realiza o transporte de passageiros nos municípios de Plácido de Castro; Acrelândia; BR 364; Estrada Transacreana; Projeto Alcoobrás; Ramal do Mococa até a Califórnia; Ramal Bonal/Nabor Júnior; Polo Walter Acer e Mutum; Nova Promissão em Capixaba; Ramal do Progresso na Estrada de Boca do Acre; entre outros, recentemente passamos a atender os moradores de Porto Acre e da Vila do Acre, graças a articulação e intermediação do deputado Pedro Longo e da Diretoria da OCB, a quem queremos muito agradecer pela parceria”, disse Adelcimar Souza.

O parlamentar destacou a importância da cooperativa que faz o atendimento com transporte em locais que antes não se tinha esse tipo de serviço. “Como presidente da Frencoop me sinto feliz em poder compartilhar este momento de conquista para a Cota, que presta importantes serviços à nossa população atendendo em linhas que outras empresas nem sempre desejam operar”, finalizou Pedro Longo.