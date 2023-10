Corpo de brasileira que estava em rave é encontrado em Israel

O corpo da brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, foi encontrado. Ela estava desaparecida desde o início dos conflitos entre Israel e o grupo radical Hamas. A informação foi confirmada pela família da jovem, nesta terça-feira (10/10).

A carioca Bruna Valeanu se mudou para Israel em 2015. Atualmente, fazia Comunicação e Sociologia/Antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel, entre 2018 e 2020.

Bruna participava de uma edição israelense da rave Universo Paralello, que estava sendo realizada perto da fronteira com a Faixa de Gaza e foi invadida pelos extremistas do Hamas no sábado. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local.

Duas brasileiras ainda continuam desaparecidas em Israel: Celeste Fishbein, de 18 anos; e Karla Stelzer Mendes, de 41.

Da lista inicial, foi confirmada também a morte de Ranani Glazer. Ele é uma das vítimas dos ataques do grupo Hamas à rave Universo Paralello, que ocorria próxima à Faixa de Gaza. Ele foi dado como desaparecido pelos amigos, que haviam fugido com ele, mas, horas depois, teve sua morte confirmada.