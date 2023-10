Corpo em estado de decomposição é encontrado no interior do Acre

O corpo de um homem identificado como sendo de José Garcia Rodrigues Coelho, de 60 anos, natural de Minas Gerais, foi encontrado nesta segunda-feira, no km 02 do ramal Cajaseira, na zona rural do município de Capixaba, interior do Acre (AC).

Segundo informações, o homem estaria a dois meses trabalhando como caseiro em uma propriedade naquela colocação, mas que também realizava diárias em outras colônias. O homem estaria desaparecido desde o último sábado (07), e seu corpo foi encontrado por colonos já em estado de decomposição, na tarde desta segunda-feira (09).

Pessoas próximas relataram que Zaqueu era sozinho e que não tinha família no Acre. As informações preliminares apontam que o idoso pode ter sido um infarto agudo do miocárdio (IAM)

Com o intuito de esclarecer os detalhes do incidente, a Polícia Civil acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, que se deslocou até a propriedade em questão. No local, os peritos do IML conduziram uma minuciosa perícia, a fim de coletar evidências cruciais para a investigação.

Após a conclusão da perícia, os profissionais do Instituto Médico Legal transportaram as evidências recolhidas para a sede do IML na capital, Rio Branco, a fim de dar continuidade às investigações em curso.