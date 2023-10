CPI das ONGs chega ao Acre nesta quarta para ouvir moradores da Resex Chico Mendes

Proposta pelo senador Marcio Bittar (União Brasil), membros da CPI das ONGs, do Senado Federal, chegam ao Acre nesta quarta-feira (18) e tem visita marcada em uma série de agendas pelo Alto Acre. A principal pauta é uma conversa com os moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. O grupo viaja para conhecer a região na quinta-feira (19).

É esperada a presença do presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e do senador Styvenson Valentim, que é natural do Acre, mas atualmente é parlamentar do Rio Grande do Norte, pelo Podemos.

Antes disso, ainda no Alto Acre, deve acontecer uma audiência pública em Epitaciolândia, com todos os prefeitos dos municípios da regional acreana.

“O objetivo é conhecer de perto o que acontece dentro da reserva Chico Mendes. O papel da CPI é ajuda a esclarecer para o brasileiro que não conhece a Amazônia, de que unidades de conservação já foram criadas, eu diria, mais que o necessário”, disse o senador Marcio Bittar ao ContilNet.

Já na sexta-feira (20), a CPI organiza também uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa (Aleac), em Rio Branco, que ocorre na sexta-feira (20).