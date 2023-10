CPI das ONGs do Senado Federal vem ao Acre para ouvir moradores de reserva

Membros da CPI da ONGs do Senado Federal chegam ao Acre na próxima semana para visitar a Reserva Extrativista Chico Mendes, no Alto Acre. A agenda foi proposta pelo relator do grupo, senador Marcio Bittar (União).

É esperada a presença do presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e do senador Styvenson Valentim, que é natural do Acre, mas atualmente é parlamentar do Rio Grande do Norte, pelo Podemos.

A visita na reserva está marcada para acontecer na próxima quinta-feira (19).

Além da visitação que deve ouvir os moradores da Resex, a CPI organiza também uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa (Aleac), em Rio Branco, que ocorre na sexta-feira (20).

Antes disso, ainda no Alto Acre, deve acontecer uma audiência pública em Epitaciolândia, com todos os prefeitos dos municípios da regional acreana.

“O objetivo é conhecer de perto o que acontece dentro da reserva Chico Mendes. O papel da CPI é ajuda a esclarecer para o brasileiro que não conhece a Amazônia, de que unidades de conservação já foram criadas, eu diria, mais que o necessário”, disse o senador Marcio Bittar ao ContilNet.

Ainda segundo o senador, o principal ponto que deverá ser debatido na audiência pública na Aleac é a atuação do Ministério Público em relação aos processos protocolados pelas ONGs na Amazônia.