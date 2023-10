Criança é vítima de disparo de arma de fogo em Rio Branco

Uma criança de apenas 11 anos de idade com as iniciais G.S.S, levou um tiro na noite desta sexta-feira (13) na rua 13 de maio, bairro Belo Jardim 2, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da própria mãe da vítima, a criança estaria brincando na frente da sua casa, quando um outro menor de apenas 13 anos, chamou o garoto e já desferiu um tiro de escopeta que atingiu seu abdômen. Logo após a ação criminosa o adolescente fugiu do local correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, a equipe da vtr (06) rapidamente chegou ao local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou apoio da ambulância de suporte avançado (01), o rapaz foi estabilizado, estava lúcido e orientado, e em seguida, encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Segundo informações da médica do SAMU Nádia Beatriz, o menor estava consciente e disse que conhecia o outro rapaz que atirou contra ele.A polícia militar foi acionada, colheu as informações para a confecção do boletim de ocorrência (BO).

Agentes da delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP) colheram todas as informações e agora seguem as investigações para saber o motivo dessa tentativa de homicídio.