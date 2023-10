Crise hídrica: previsões para os próximos dias não são agradáveis, diz Defesa Civil

A seca severa no estado do Acre fez com que o governo decretasse situação de emergência nesta sexta-feira (6). Na quarta-feira (27), a prefeitura de Rio branco já havia decretado situação de emergência na capital, em decorrência do baixo nível do Rio Acre e da estiagem crítica.

Em conversa com o ContilNet, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, revelou que a previsão de crise hídrica na capital siga até o mês de novembro, e mesmo com a elevação do afluente, para 1,64, em virtude da chuva que caiu sobre a capital nos últimos dias, a situação segue preocupante.

“A previsão para os próximos dias não são muito agradáveis, ou seja, o rio vai continuar apresentando decréscimo. A gente deve enfrentar todo o mês de outubro e novembro em escassez hídrica”, disse.

Segundo Cláudio Falcão, as ações emergenciais nas comunidades rurais e vilas que não têm acesso ao serviço de abastecimento de água continuam sendo executadas. São cerca de 18 mil pessoas que sofrem com a falta de água na capital, o número deve ser ampliado.

“Nós continuaremos pelo menos até o dia 15 de dezembro fazendo esse serviço. Com o decreto de situação de emergência vamos ampliar esse número de pessoas. Estamos atendendo mais de 4 mil famílias, cerca de 18 mil pessoas, agora vamos ver se conseguimos aumentar para 20 mil pessoas e vamos, também, apoiar o Saerb que realiza o serviço de abastecimento na capital”, ressaltou.