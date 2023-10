Dança, música e desfile marcam a segunda noite do Festival do Abacaxi; veja fotos

Na noite deste sábado (7), a Praça Auton Furtado se transformou em um verdadeiro palco de celebração da cultura local durante o Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar. Com desfiles, danças e música de qualidade, a segunda noite do evento atraiu uma multidão em Tarauacá (AC).

O ponto alto da noite foi a apresentação indígena de Humaitá, que trouxe ao público uma amostra rica da herança cultural das comunidades indígenas da região. Os ritmos envolventes e as danças tradicionais encantaram a plateia e celebraram a diversidade cultural que faz parte da comunidade.

A energia da noite continuou com a performance eletrizante da DJ Nareza Barros, que fez todos dançarem ao som de suas batidas contagiantes.

No entanto, um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação dos candidatos aos títulos de Garota e Garoto Abacaxi. Os concorrentes demonstraram talento, carisma e beleza, deixando a plateia ansiosa para a grande coroação que ocorrerá neste domingo (8).

Veja as fotos da segunda noite do Festival. Os cliques são de Vitório Silva e Douglas Richer, do ContilNet