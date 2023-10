Cantor Evoney Fernandes desembarca em Tarauacá e atende fãs; vídeo

O cantor Evoney Fernandes chegou a Tarauacá com estilo, desembarcando em um jatinho particular para encerrar o 10° Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar nesta segunda-feira (9). Em um vídeo compartilhado por ele e sua equipe, mostraram a jornada desde a saída de Rio Branco até o emocionante momento do desembarque na cidade.

Nas palavras do cantor: “Bora que a serestona pesada é hoje na nossa querida Tarauacá.” Sua chegada promete ser o ponto alto do festival, onde ele certamente atenderá aos seus fiéis fãs com sua música cativante.

Veja o vídeo: