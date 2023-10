Muito emocionado, Marcos Oliveira agradece Deolane e rasga elogios à influenciadora. “Quero sempre falar com você. Você é o meu anjo da guarda”, afirmou ele.

Deolane Bezerra fez várias fotos com Marcos e compartilhou alguma delas no perfil da rede social. Em um dos registros, ela aparece dando um beijo no rosto do ator. “A vida me presenteou mais uma vez com um amigo! Que Deus te abençoe @marcosoliveiraator 🙏🏻❤️ Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir”, escreveu na legenda.