Deputado garante que R$ 2 milhões para clubes de futebol serão pagos ainda nesta semana

Em agosto, o governo do Acre encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), um Projeto de Lei que autorizava o repasse de R$ 2 milhões para os clubes futebol do Acre. De acordo com o texto da matéria, o PL pretendia fortalecer o esporte regional e proporcionar novas oportunidades de crescimento para as agremiações esportivas.

O projeto foi aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador Gladson Cameli. Nesta terça-feira (17), no plenário da Aleac, o deputado Tanízio Sá (MDB), garantiu que os valores serão repassados até esta quinta-feira (19).

“Eu tive uma conversa com a equipe de Governo e ficaram de até quinta-feira fazer o pagamento para os clubes, para a Federação. Falei com três secretários hoje, que deram a garantia”, disse.

A proposta surgiu após esportistas do Acre alegarem a falta de investimentos em infraestruturas esportivas, apoio aos atletas locais e a promoção de eventos que possam atrair a atenção do público.

Tanízio completou lembrando que não existe repasse estadual aos clubes desde 2022, e que os valores são necessários para manter o funcionamento do campeonato acreano. “Os times estão em uma ansiedade, numa angústia porque existe débitos para pagar. Desde 2022 que não recebem um real”, finalizou.