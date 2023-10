Desmatamento na Amazônia é o menor dos últimos cinco anos; Acre registra 298 km² em 2023

O Imazon divulgou nesta sexta-feira (20), mais um levantamento sobre os dados de desmatamento na Amazônia Brasileira. De janeiro a setembro de 2023, foram destruídos 3.516 km² em 2023, quase três vezes menos do que no mesmo período de 2022.

Esse foi o sexto mês consecutivo de redução do desmatamento na região.

“Apesar da boa notícia, as florestas devastadas nos três primeiros trimestres de 2023 chegaram a quase 1.300 campos de futebol por dia, estando acima do registrado em alguns anos anteriores a 2017”, disse o Instituto.

Em relação ao acumulado dos estados brasileiros, o Pará foi o líder no ranking de desmatamento nos primeiros 9 meses do ano. Foram 1.000 km² (29%) de floresta derrubados.

No Acre, o estado representou 9% do percentual total do desmatamento na região. Ao todo, foram 298 km² de área desmatada. O mês que obteve o maior avanço de degradação foi agosto, com 108 km².

Veja os números completos por mês no Acre:

Janeiro: 3 km² desmatados

Fevereiro: 7 km² desmatados

Março: 3 km² desmatados

Abril: 5 km² desmatados

Maio: 7 km² desmatados

Junho: 19 km² desmatados

Julho: 89 km² desmatados

Agosto: 108 km² desmatados

Setembro: 57 km² desmatados

Em comparação com o mesmo período do ano anterior [janeiro a setembro], houve uma redução de 61% na área total desmatada no Acre.

Em 2022, foram registrados nos primeiros 9 meses do ano, 760 km² desmatados. Agora, em 2023, apenas 298 km².