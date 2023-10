Dez leilões judiciais estão previstos para o mês de outubro

O mês de outubro se inicia com o leilão da 3ª Vara Criminal de Rio Branco, onde há 18 celulares disponíveis com valores que variam de R$ 116,99 a R$ 390,00 e também com o leilão da Vara Única de Epitaciolândia, com a reoferta de uma casa situada no bairro Aeroporto do município.

No dia 4, haverá os eventos das 1ª e 4ª Vara Cível de Rio Branco, Vara Cível de Brasiléia e Vara Cível de Feijó. Em Rio Branco, há um terreno na Estrada Alberto Torres, uma edificação de dois pisos com galpão no Conjunto Esperança e um lote contendo dois tachos elétricos, balcão de frios, máquina de suco, estufa para reposição de salgados e batedeira de bolo industrial.

Em Brasiléia, estão disponíveis uma moto e um lote com aspirador e bomba para lavar carro. Em Feijó, um prédio comercial no bairro Nair Araújo e uma bicicleta. Vale ressaltar que todos os produtos anunciados podem receber lances pela internet no site da leiloeira: clique aqui.

No dia seguinte, há novamente a venda pública da Vara Única de Epitaciolândia com a reoferta de outra casa, mas sendo essa no bairro Saraiva. Já o prazo para arrematar um carro do leilão da Vara Única de Assis Brasil se encerra no dia 6, também um ônibus e um imóvel no bairro Quixadá Amorim da Vara Única de Capixaba.

Previsto para o dia 9, o leilão da Vara de Feijó ainda está na fase de organização do lote.