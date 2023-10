Dia das Crianças: confira locais com programação exclusiva para os pequenos em Rio Branco

Nesta quinta-feira (12), é comemorado o Dia das Crianças. O ContilNet reuniu a melhor programação para você curtir com a criançada em Rio Branco.

Veja:

Café das Crianças

O Chalé do Trigo vai organizar um café da manhã temático no Dia das Crianças, das 06h até 10h30. O evento terá mesa de café temática, pintura infantil, animação com personagens, comidinhas temáticas e decoração colorida.

Shopping Aquiri

Além de abrir normalmente nesta quinta-feira (12), o Shopping Aquiri, no Centro de Rio Branco, preparou uma programação especial para a criançada, a partir das 09h, no 2 andar. O evento terá pipoca, pintura no rosto, algodão doce, geladinho e brinquedos.

Via Verde Shopping

Com muitos doces, diversão e brincadeiras, o Via Verde Shopping preparou uma semana inteira de programação dedicada às crianças. A festa acontece em frente a Bemol, das 16h às 20h.

Divertix Park

O Divertix Park, no Restaurante Água na Boca, preparou uma programação com o palhaço Peteleco, com brincadeiras, pinturas, baladinha e neon e mais. O valor da pulseira custa R$ 35, das 19h até as 22h.

Vila Rio

Com a presença do Dino Acre, o Vila Rio Food Park preparou uma programação com recreador, Dino e o Cowboy, pintura facial e muito mais. A festa acontece a partir das 18h, e a entrada é grátis.

Alítti

A Companhia Lúdica Cia D’ art se junta ao Alítti Park em uma programação super especial. A partir das 16h, a festa terá recreadores, escultura de balão e brincadeiras. O valor do ingresso custa R$ 25.

Parque Chico Mendes

O tradicional Parque Chico Mendes ficará o feriado inteiro aberto, de 07h as 17h, na Rod Ac-40, Km 07, Vila Acre.