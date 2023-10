Dia de finados: em Sena Madureira, Semsur realiza limpeza no cemitério São João Batista

A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), está realizando um trabalho de limpeza no cemitério São João Batista, considerado o maior da cidade. A intervenção ocorre por conta do dia de finados que será na próxima quinta-feira, 2 de novembro.

De acordo com Adevaldo Rodrigues (Boa Ideia), a limpeza engloba roçagem e retirada de entulhos. “Além disso, também faremos melhorias na parte de iluminação pública”, confirmou.

Todos os anos, o cemitério São João Batista recebe centenas de pessoas no dia de finados tanto da zona urbana quanto da rural. Os moradores vão prestar diversas homenagens aos seus entes queridos.

Além do São João Batista, o trabalho de limpeza também está sendo feito no cemitério Recanto da saudade, situado no bairro Segundo Distrito e no cemitério do 40 que fica localizado na estrada Bom Sucesso.