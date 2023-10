Dia do Fisioterapeuta: profissional explica importância da reabilitação na fibromialgia

Neste dia 13 de outubro é comemorado o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Essa data foi escolhida por representar o dia da criação dessas profissões. Para celebrar a data, o ContilNet conversou com a fisioterapeuta Suzy Aragão para trazer mais detalhes de uma das doenças reumatológicas mais comentadas nos últimos anos, a fibromialgia.

“Neste dia 13 de outubro é comemorado o Dia do Fisioterapeuta e nessa data a gente fala um pouco da importância da nossa profissão para a sociedade. Atualmente, o fisioterapeuta tem um leque de opções. O fisioterapeuta atende desde pacientes neurológicos, traumato-ortopédicos, reumatológicos, gerontológicos, fisioterapia na Saúde da Mulher, Esportiva e entre outros. Hoje é muito atribuída a reabilitação, principalmente em casos de Fibromialgia, pós-operatórios, na gestação e pós-parto explica Suzy.

A fisioterapeuta é proprietária de duas clínicas em Rio Branco com atuação em Pilates, Fisioterapia e RPG com dois endereços, uma localizada no Bairro Tucumã e Cerâmica. Suzy Aragão, explica que o Pilates é direcionado de acordo com as necessidades de cada cliente, podendo ser centralizado para reabilitar e ajudar na melhora dos sintomas como dor, e outras doenças como ansiedade e depressão.

“No caso da paciente com Fibromialgia, o objetivo central é promover qualidade de vida e bem-estar geral. A realização de exercícios ajuda a reduzir dores, tensões e desconfortos desencadeados pela Síndrome. Outro objetivo, nesse caso, é o relaxamento, aliando a respiração e concentração na execução dos movimentos, além de melhorar a flexibilidade, coordenação motora e força muscular. Pelo fato do paciente com essa síndrome desencadear dores diariamente, muitos apresentam insônia, ansiedade e depressão. Atualmente, o Pilates ajuda no tratamento, reduzino os sintomas como a rigidez matinal, formigamento e dormências que acometem quem tem fibromialgia”, explica a fisioterapeuta.

Fibromialgia

Segundo Suzy, a Fibromialgia é uma patologia que ainda não tem cura, mas tem tratamento, que é realizado através de uma equipe multiprofissional, que inclui o Reumatologistas, Psicólogos e Fisioterapeutas, que atuarão na melhora na qualidade de vida.

“A fisioterapia e o Pilates trabalha de maneira geral nessa síndrome dolorosa, caracterizada com alterações de humor, dores em todo o corpo, sendo uma excelente opção para quem sofre com essa doença que desafia a Medicina”, disse.

De acordo com Suzy, atualmente 70% dos clientes são pacientes com fibromialgia. “É uma patologia que vem crescendo significativamente, principalmente em mulheres. Nós não temos pacientes homens, atualmente, na clínica. Mulheres, numa faixa etária de 30 a 50 anos. Temos, também, um acompanhamento preciso juntamente com profissionais especialistas trazendo resultados surpreendentes na melhora da qualidade de vida através do exercício”, explica.

Segundo Rosa Menezes, paciente com fibromialgia da Clínica Suzy Aragão, ela não sabia que tinha a doença até iniciar o pilates, onde foi detectada a fibromialgia. “Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu sentia dor em todo o corpo. Eu não me abaixava para pegar uma colher e depois que eu comecei o pilates, tudo melhorou 100%”, explicou ao ContilNet.

Rosa explicou que iniciou o pilates em fevereiro e nas duas primeiras semanas já sentiu melhora nas dores. Menezes faz pilates três vezes por semana e sente que tem uma nova vida. “As minhas principais queixas de dores eram nas costas e no pescoço. Eu sentia muitas dores nas costas, no pescoço e nas pernas. Eu levantava de manhã e já estava com dor nas pernas. Eu não conseguia nem andar muito tempo”, contou.

A paciente explica que o pilates mudou a vida dela, pois além da fibromialgia, ela tinha depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. “Nos primeiros dias eu ia para o pilates chorando, e a Suzy e as meninas que trabalham com ela percebiam e me davam apoio, como dão até hoje. Deus fez um grande milagre na minha vida, e a Suzy veio para complementar”, diz.

Na última semana, em edição do Diário Oficial, o governador Gladson Cameli sancionou um pacote de leis aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Entre os projetos aprovados e sancionados está o de autoria do deputado Clodoaldo Rodrigues, que reconhece pacientes com fibromialgia e neurofibromatose como pessoas com deficiência (PCDs).

Uma lei sancionada em julho de 2023 garante atendimento preferencial em órgãos públicos, privados e empresas comerciais aos pacientes com diagnóstico de fibromialgia, síndrome que se manifesta com dor no corpo, e lúpus, doença inflamatória que ataca o sistema imunológico.

Conheça Suzy Aragão

Suzy Aragão é formada em Fisioterapia pela Uninorte, em 2011, tem duas especializações em Fisioterapia ortopédica e traumatologia e diversas qualificações profissionais voltadas ao RPG e Pilates. Todos os anos, Suzy participa de congressos para atualizar os conhecimentos.

“Nos primeiros anos de formação na área de Fisioterapia busquei especializações em São Paulo com duração de 2 anos em RPG (Reeducação Postural Global), fui coordenadora do Curso de Estética e Cosmética na Uninorte e, há 7 anos, que eu trabalho o método Pilates. A primeira clínica é no Tucumã e agora nós abrimos a outra unidade no centro de Rio Branco, no bairro Cerâmica. Eu amo a profissão que eu escolhi para exercer a minha vida inteira, pelo fato de trazer esse benefício a todos os pacientes que nos procuram. Sou uma profissional que busca sempre estar atualizada com cursos e qualificações no segmento Pilates, garantindo excelentes resultados aos nossos clientes. Atualmente, nossa equipe é composta por 8 fisioterapeutas e possuímos uma clínica completa com equipamentos inovadores”, finaliza Suzy.